وزيرة الثقافة الليبية: مصر هي الدولة الأقرب إلى قلب الشعب الليبي

قالت وزيرة الثقافة الليبية، الدكتورة مبروكة توغي اكور، إن مصر و ليبيا تربطهما علاقات وطيدة و تاريخية في كافة المجالات لاسيما الثقافية.

وأضافت أكور، في تصريح صحفي، الأربعاء، أن مصر هى الدولة الأقرب إلى قلب الشعب الليبي، مؤكدة مشاركة بلادها في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التى تقام فى ظل ظروف استثنائية بسبب ما يشهده العالم من جائحة كورونا.

وأكدت أنها التقت على هامش افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 52، بنظيرتها المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في الفترة القادمة.

وتابعت أن اللقاء شهد مناقشة تفعيل عدد من مذكرات التفاهم الثقافية و الفنية المشتركة بين البلدين لدعم التعاون بين البلدين، منوهة بأنه سيتم تنظيم عدد من الأسابيع الثقافية الليبية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى مشاركة دولتها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ52 بـ900 عنوان مختلف من خلال جناحي المشاركة الرسمي و الفرعي، مؤكدة مشاركة جميع دور النشر الليبية شمالا وجنوبا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح اليوم، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وعدد من الوزراء.

كما حضر الافتتاح "مايا جويكوفيتش"، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.