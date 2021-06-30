الأحزاب السياسية بالمنيا تحتفل بذكري ثورة 30 يونيو

أقامت منذ قليل، عدد من الأحزاب السياسية بمحافظة المنيا، احتفالية كبيرة بالعيد الثامن لثورة 30 يونيو، بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية والدينية والإعلامية وكبار السياسين بالمنيا.



جاء ذلك بتنسيق عدد من الأحزاب السياسية لتنظيم الحفل وهم الأحزاب الآتية (علي عبد المنعم مرسي أمين الحزب العربي الديمقراطي الناصري، والمهندس حسام الدين عطفت أمين عام حزب الجيل الديمقراطي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهناء نور أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، ورضا أبو الديك الترامسي أمين عام حزب مصر القومي، ومحمد حمدي أمين عام حزب مصر المستقبل).



بدأ الحفل، بالسلام الجمهوري ثم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم مدحت ماضي من مديرية أوقاف المنيا، ثم خطبة دينية من الشيخ عبد العزيز رضوان من مشيخة الأزهر الشريف بالمنيا نائبا عن الدكتور أحمد طلب رئيس المنطقة الأزهرية، ثم بعرض فيلم وثائقي عن ثورة يونيو المجيدة والأحداث التي تمت بها.

وفي سياق متصل، تحدث أمناء الأحزاب السياسية بالمنيا عن ثورة الشعب المصرية العظيمة ودورها فى إنقاذ مصر من جماعة الفكر المتطرف ومن حكم الجماعة المتحالفة مع مخطط الفوضى الشيطانى ونجاحها فى إيقاف هذا المخطط، وتناول أمناء الأحزاب فى كلماتهم الانجازات التى حققها النظام الوطنى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السابعة الأخيرة والقضايا المهمة التي يتعرض لها الوطن.



وخلال الحفل تم عرض فقرات غنائية، للمطرب والفنان هيثم مصطفي لغناء بعض الكليبات الوطنية بمشاركة الأطفال وأعلام مصر، مع عرض مسرحي وعرض فقرات غنائية أخري وفنية وابيات من الشعر، وقدم الحفل بهاء سري أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي.