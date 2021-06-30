رئيس لجنة الشباب بالنواب: 30 يونيو استعادت لمصر مكانتها دوليا بفضل قيادتها الحكيمة

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين أن ثورة 30 يونيو، التي خرج فيها المصريون بالملايين بكل طوائفهم؛ ساهمت في عودة مصر للمصريين جميعا، مهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى الثورة المجيدة.
وقال حسين - في بيان اليوم الأربعاء - إن جيش مصر العظيم كان على عهده ووعده وقائد عظيم، استمع لصوت الشعب لينفذ إرادة المصريين؛ ليبدأ عهد جديد من البناء والإصلاح والتنمية، مشيدا بما حققته الثورة من مبادرات ساهمت في توفير حياة كريمة للمواطنين، مثل مبادرات 100 مليون صحة، والأنفاق أسفل قناة السويس، والتطور في مختلف المجالات السياحية والشبابية والرياضية والتعليمية، وتطوير القرى.
وأشار إلى أن الثورة حققت العديد من النتائج الهامة، منها عودة مصر لصدارة المشهد العالمي من خلال وجود علاقات دولية على أعلى المستويات، وكذلك عودة هيبة الدولة المصرية بين كل دول العالم.
وتابع: كل ما حققته الثورة بفضل قيادة وطنية حكيمة وسواعد مصرية قوية، وأمن وأمان من درعى الوطن القوات المسلحة الباسلة وجهاز الشرطة؛ لتخرج لنا الجمهورية الجديدة في أبهى صورة بطلوع عام 2021 ومازالت مصر تسير نحو الأفضل مع فجر كل يوم.