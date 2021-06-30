رئيس لجنة الشباب بالنواب: 30 يونيو استعادت لمصر مكانتها دوليا بفضل قيادتها الحكيمة

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين أن ثورة 30 يونيو، التي خرج فيها المصريون بالملايين بكل طوائفهم؛ ساهمت في عودة مصر للمصريين جميعا، مهنئا الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى الثورة المجيدة.

وقال حسين - في بيان اليوم الأربعاء - إن جيش مصر العظيم كان على عهده ووعده وقائد عظيم، استمع لصوت الشعب لينفذ إرادة المصريين؛ ليبدأ عهد جديد من البناء والإصلاح والتنمية، مشيدا بما حققته الثورة من مبادرات ساهمت في توفير حياة كريمة للمواطنين، مثل مبادرات 100 مليون صحة، والأنفاق أسفل قناة السويس، والتطور في مختلف المجالات السياحية والشبابية والرياضية والتعليمية، وتطوير القرى.

وأشار إلى أن الثورة حققت العديد من النتائج الهامة، منها عودة مصر لصدارة المشهد العالمي من خلال وجود علاقات دولية على أعلى المستويات، وكذلك عودة هيبة الدولة المصرية بين كل دول العالم.

وتابع: كل ما حققته الثورة بفضل قيادة وطنية حكيمة وسواعد مصرية قوية، وأمن وأمان من درعى الوطن القوات المسلحة الباسلة وجهاز الشرطة؛ لتخرج لنا الجمهورية الجديدة في أبهى صورة بطلوع عام 2021 ومازالت مصر تسير نحو الأفضل مع فجر كل يوم.