محلية النواب: احتفلنا بذكرى 30 يونيو ببناء الطرق وشق الترع وإنشاء المصانع

استهل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، اجتماع اللجنة بتهنئة النواب بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال السجيني، في اجتماع اللجنة ظهر اليوم: "هكذا احتفلنا بذكرى 30 يونيو، نبني طرقا، ونشق ترعا، وننشئ مصانع"، مشيرًا إلى تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي المعدات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وأضاف، خلال الاجتماع المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى تتعلق بقضايا وملفات محافظة القليوبية: "أن احتفال الدولة بهذه المناسبة اليوم جاءت لتعكس أعمال البناء والتعمير والتنمية، ومن شهد فعالية استعراض المعدات الخاصة بمبادرة حياة كريمة يشعر بالاعتزاز والفخر لما تتجه إليها مصرنا الحبيبة بقيادة حكيمة".

وتابع: "الجانب الإنساني كان حاضرا بقوة خلال الفعالية اليوم، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي وقوف الدولة بجانب أبنائها من مرضى ضمور العضلات وتحمل تكلفة علاجهم، مع توجيه وزيرة الصحة بالسفر إلى جنيف للتفاوض مع الشركات، خاصة أن علاج الطفل الواحد يصل إلى 3 ملايين دولار، وذلك في موقف إنساني منقطع النظير".

واستطرد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بتأكيده أن ذلك يأتي في الوقت الذي نشهد فيه تنمية في كل المجالات حيث نبني طرقا، ونشق ترعا وننشئ مصانع وزراعة آلاف الأفدنة، مشيرا إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تصنيع مصر للبلازما ومضي مصر قدما في هذا المجال، وقال إنه كان يحلم بها منذ كان وزيرا للدفاع.

في الوقت ذاته، وجه محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، التهنئة للشعب بمناسبة ذكرى 30 يونيو، مؤكدا أن الدولة تشهد تطورا في كل المجالات في ظل قيادة حكيمة.

وأشار إلى مناقشة اللجان النوعية بالمجلس مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وقال: "البعض يقول هذا ليس وقته، طبعا نحن نفتح كل القضايا المجتمعية التي تمس المواطن، خاصة وتعرض بعض الأبناء لمخاطر بسبب الحيوانات الخطرة، كذلك فتحنا قضايا ثرية أخرى مثل منهجية الإعلانات ومواردها وغيرها".