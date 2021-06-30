مدرسة بريطانية تحيل طفلا مسلما لهيئة مكافحة الإرهاب: معلمه سمعه يقول أسلحة بدلا من صدقة

أحالت إحدى المدارس ببريطانيا طفل مسلم يبلغ من العمر 11 عاما فقط، إلى هيئة مكافحة الإرهاب لمراقبة سلوك الطفل، وذلك بعدما أخبر الطفل زملاؤه بأنه يريد التبرع بالصدقة للمحتاجين، وأخطأ المدرس في فهم كلمة صدقة من الطفل، وظن أنه يقول كلمة أسلحة بدلا من كلمة صدقة.

قدم والدا الطفل طعنا على القرار ذاكرين فيه أن المعلم سأل كل طالب عمّا سيفعله إذا ورث مبلغا كبيرا من المال، فرد طالب المدرسة الإبتدائية الذي وصفته عائلته بأنه قاريء جيد وذكي، بأنه سيعطي من ماله صدقة للمحتاجين، لكن المدرس شعر بالذعر عندما فهم أن الطفل يريد توزيع أسلحة على المحتاجين وليس الصدقات، وقام بإحالة الطفل فورا إلى برنامج مكافحة الإرهاب، دون أن يحصل على موافقة عائلته بمشاركة بياناته مع هيئة مكافحة الإرهاب وهو ما ينص عليه القانون.

بالرغم من أن الشرطة أغلقت القضية لعدم وجود أي محتوى لها، وعدم وجود علامات للتطرف على الطفل، وعدم تهديده للأمن القومي، إلا أنه اتخذت عائلة الطفل الإجراءات القانونية ضد المدرسة، مطالبين باعتذار كتابي، والحصول على تعويض لابنهم، وشطبه من سجل مكافحة الإرهاب.

يقول محامي الأسرة لموقع دايلي ميل، "أثبت برنامج منع الإرهاب في المدارس أنه غير مفيد، بل على العكس يؤثر بالسلب على هؤلاء الأطفال الضعفاء، ولابد من إلغاؤه لأنه يضر بالعائلات، ففي كل مرة يتسلم هذا البرنامج بيانات أي طالب مظلوم، تذهب بياناته إلى وزارة الداخلية، ومختلف وكالات الاستخبارات الأخرى، ويصبح له سجل كإرهابي، ومن الظلم أنه أصبح للطفل الذي لم يرتكب أي خطأ، سجلا في برنامج مكافحة الإرهاب، وقد لا يتم محوه أبدًا."

في حين قال مدير المدرسة الابتدائية، "لن أستطيع التعليق على الأمر، لكننا كمدرسة، نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامة جميع تلاميذنا، ولدينا مسؤولية أخلاقية وقانونية، ودائما نطلب المشورة المتخصصة من العديد من المهنيين المختلفين حسب الحاجة."

تعرض برنامج منع الإرهاب في المدارس للعديد من الانتقادات لأن البرنامج يميل للتركيز على الأشخاص ذوي عقيدة معينة، أو المسلمين بشكل عام.