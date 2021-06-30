بوتين يعرب عن أمله في عودة العلاقات الروسية - الأمريكية إلى طبيعتها

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في عودة العلاقات الروسية - الأمريكية إلى طبيعتها.

وقال بوتين، خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، بشأن ما إذا كانت روسيا بعد القمة مع الرئيس الأمريكي قد تعرضت مرة أخرى للتهديد بالعقوبات - "إن الكثير في هذا الموضوع يعتمد على رئيس الولايات المتحدة، لديهم نظامهم السياسي ولديهم بعض الضوابط".

وأضاف بوتين: "آمل أن تدرك الولايات المتحدة بأن العالم يتغير، وفي هذا العالم المتغير ستتم إعادة النظر في الأولويات والمصالح الخاصة"، معربا عن أمله أيضا بأن يؤدي ذلك إلى اتخاذ النظام العالمي طابع أكثر عقلانية وتدخل العلاقات الروسية - الأمريكية في الإطار الطبيعي.