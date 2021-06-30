رئيس جهاز حدائق العاصمة يشدد على سرعة انتهاء المشروعات مع جودة التنفيذ

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شدد رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة المهندس عادل عبدالعزيز، خلال اجتماع مع مسئولي شركات الإسكان والمرافق والمكاتب الاستشارية العاملة بمشروع (سكن لكل المصريين)، على ضرورة الالتزام بسرعة الانتهاء من المشروعات و تسليم المشروعات في المواعيد المحددة، وضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، والوقوف على كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال.

وجدرى خلال الاجتماع - الذي حضره نواب رئيس الجهاز ومسئولو المشروعات - استعراض الموقف التنفيذي للوحدات السكنية وأعمال المرافق والطرق بالمشروع، والجداول الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات.

كما طالب رئيس الجهاز، مسئولى الشركات المنفذة للأعمال بتقديم برنامج زمني مكثف لتنفيذ الأعمال، مؤكداً إزالة أي عقبات حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم المواطنين لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات.