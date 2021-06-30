قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الأعمال حسن راتب قدم بلاغًا في عام 2017 ضد علاء حسانين الذي اتهمه بأنه نصب عليه في 3 ملايين دولار.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه بعد فترة لم يسمح أحد أن هذا الأمر مرة أخرى، مؤكدًا أنه تم التنازل عن البلاغ.

وتساءل: «لماذا تم تقديم البلاغ من الأساس؟.. ولماذا تم التنازل عنه؟»، لافتًا إلى أن مصر دولة قانون وتطبقه على الجميع.

وأكد أن كل من يرتكب جريمة يحاسب عليها، متابعًا: «محدش بيحمي حد.. وكل واحد مسؤول عما يقوم به من أفعال».

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، بحبس رجل الأعمال حسن راتب 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية التنقيب عن الآثار.