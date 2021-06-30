 عبد الحفيظ عن المنتخب الأولمبي: لاعبونا مستمرون معنا حتى نهائي إفريقيا - بوابة الشروق
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عبد الحفيظ عن المنتخب الأولمبي: لاعبونا مستمرون معنا حتى نهائي إفريقيا

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 10:50 ص

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي التمسك باستمرار لاعبي المنتخب الأولمبي بالفريق حتى خوض مباراة كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

صرح عبد الحفيظ عبر قناة النهار "لا نرى أزمة مع المنتخب الأولمبي، هناك أولويات للجانبين، إذا لم يتقدم موعد المباراة النهائية لدوري الأبطال عن يوم 17 يوليو، فإن لاعبينا مستمرون معنا".

وأضاف "استدعاء لاعبين كبار لقائمة المنتخب الأولمبي، لا أعتقد سيشكل أزمة خاصة بعد التنسيق بين إدارة النادي والجهاز الفني".

وأشار "سنخوض خلال فترة الدورة الأولمبية ثلاث مباريات في الدوري أمام البنك الأهلي ثم الإنتاج الحربي وأسوان أيام 22 و25 و29 يوليو".

وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته في هذا الشأن "وضع طبيعي يكون فيه تضحية لأن المنتخب الأولمبي يمثل مصر في محفل كبير".


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