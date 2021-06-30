مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية لمحاربة الإرهاب

أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم /الثلاثاء/ دعم المملكة للجهود الدولية في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأساليبه، ومنع تمويل وتدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية ومكافحة أيديولوجيتها.

واستعرض المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - المحادثات والمشاورات التي أجرتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يسهم في المزيد من الارتقاء بالعلاقات، ويعزز من ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي، والدور المحوري الذي تتولاه من خلال عملها التشاركي على مستوى العالم.