الرجاء يرفض رحيل مالانجو للزمالك

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ارتبط اسم الكونغولي بن مالانجو مهاجم فريق الرجاء المغربي بالانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل حاجة الفريق الملكي بتدعيم خط هجومه بعد رحيل مهاجمه الأول مصطفى محمد لصفوف جالاطا سراي التركي بشهر يناير الماضي.

ودعم الزمالك خط هجومه بفترة الانتقالات الشتوية الماضية بضم كل من التونسي سيف الدين الجزيري من صفوف المقاولون العرب ومروان حمدي من المقاصة.

وأشارت عدد من الصحف المغربية اليوم الأربعاء تحديدًا إذاعة (راديو مارس) المغربية إلى أن إدارة الرجاء المغربي رفضت العروض المقدمة لمالانجو، متمسكة باستمراره مع الفريق.

وانتقل مالانجو صاحب الـ27 عامًا لصفوف الرجاء المغربي بصفقة انتقال حر في صيف 2019 قادمًا من فريق مازيمبي الكونغولي.

وشارك مالانجو مع الرجاء في الموسم الحالي بـ35 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 3 أهداف.