قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن الدولة تحافظ على المعايير الدولية المُنظِّمة للدين الخارجي، مؤكدة أن نمو الدولة يصاحب بمتطلبات يجب استيفاؤها.

جاء ذلك ردًا من الوزيرة على سؤال وجهته لها الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، على فضائية «on»، مساء الثلاثاء، قالت فيه: «ليه بنكون سعداء لما نقول حصلنا على تمويلات.. هل بتكونوا مبسوطين بالديون».

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تضع بدائل تمويلية، وذلك من خلال الحصول على تمويل منخفض التكلفة، وبالتالي البعد عن التمويلات الأعلى كتلك التي يتم الحصول عليها من الأسواق المالية العالمية.

وأضافت أن الدولة ستنفذ هذه المشروعات في جميع الحالات كما أنها في حاجة إليها من أجل زيادة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى الانخراط في إجراء إصلاحات هيكيلية.

وذكّرت الوزيرة بأن مصر أطلقت في 2015، استرايجية الطاقة الجديدة والنظيفة، وقد أدخلت مفهومًا جديدًا وهو إدراج تعريف للقطاع الخاص، بما يمكنه من الحصول على تمويلات إنمائية منخفضة التكلفة، إلى جانب عقد شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن أغلب المشروعات المصرية مع شركاء التنمية حصلت على الجوائز الدولية، مثل مشروع محسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بمحافظة الإسماعيلية، ومشروع محطة نبنان وهي أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط.