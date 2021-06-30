رئيس الجمعية الزراعية بالأقصر: الزراعة شهدت تطورا كبيرا في عهد السيسي

قال يوسف جعفر، رئيس الجمعية الزراعية المشتركة بالأقصر، إن منظومة الزراعة شهدت تطوراً كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة، أبرزها مشروع تبطين الترع، إضافة إلى إطلاق منظومة الكارت الذكي.



وأضاف جعفر أن مزارعي وفلاحي الأقصر سعداء لبدء تطبيق منظومة "كارت الفلاح"، واختيار محافظة الأقصر كأولى المحافظات التي يتم بها تطبيقها، مؤكدا أنه سيعود بالنفع على الفلاحين، مشيدا بجهود مبادرة حياة كريمة ولكل من ساهم فيها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده كبار مزارعي الأقصر، وعدد من ممثلي الجمعيات الزراعية، وممثلي مديريات الزراعة والري؛ لتثمين الجهود المبذولة من القيادة السياسية لدعم الزراعة والمزارعين وتوفير حياة كريمة لهم في القرى والريف، وتوجيه التحية للقيادة السياسية وللحكومة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي شارك فيها المزارعون وكافة طوائف الشعب المصري.



وثمن المزارعون جهود الدولة المبذولة لتوفير حياة كريمة للفلاح في القرى، بالتزامن مع تدشين مبادرة حياة كريمة والتي من أهدافها النهوض بالزراعة وتحديثها واستخدام التكنولوجيا في تطويرها، وتنفيذ مشروعات قومية مطالبين بالمزيد من الدعم لأنشطة الزراعة والاهتمام بالفلاح أساس المنظومة الزراعية.



ووجه المشاركون في الاجتماع تحية تقدير لجهود الحكومة ووزارتي الزراعة والري على مشروعات تبطين الترع، وتطوير المساقي وتطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية، وجعل الأقصر من محافظات المرحلة الأولى.