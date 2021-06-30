روسيا تحيي ذكرى أسوأ حادث فضائي وقع منذ 50 عاما

أحيت وكالة الفضاء الروسية اليوم الأربعاء، ذكرى أسوأ حادث يقع في الفضاء منذ 50 عاما من خلال بث أخر رسالة لاسلكية أرسلها أفراد الكبسولة الفضائية الذين فقدوا أرواحهم.

"سنلتقى غدا، أعدوا الكونياك"، كانت هذه آخر كلمات رائد الفضاء فلاديسلاف فولكوفم، التي أرسلها قبل ساعة من وقوع الحادث، ولم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وقد عثر على جثث فولكوف والمصاحبين له جورجي دوبروفولسكي وفيكتور باتسايف في الكبسولة في يونيو 1971 بعد عودتها من محطة ساليوت الفضائية.

ويشار إلى أنه خلال عودتهم إلى الأرض من أول محطة فضائية مأهولة، انخفض الضغط فجأة في قمرة القيادة، ما أدى لوفاة جميع الأفراد الذين كانوا على متن الكبسولة.

ولم تنجح محاولات إسعاف رائد الفضاء والمساعدين له، بعد هبوط الكبسولة، على بعد 200 كيلومتر من مدينة كوستاناي في كازاخستان.

ويتردد أن هذه تعد أسوأ حادثة في تاريخ الفضاء الروسي.