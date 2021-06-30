إطلاق إشارة البدء لتشغيل محطة تحلية مياه الآبار بغرب مطروح

استقبل إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعضاء نادي روتاري إسكندرية الرمل بمحطة المثاني لتحلية مياه الآبار بغرب محافظة مطروح.

جاء ذلك لإعطاء إشارة البدء بتشغيل محطة تحلية مياه الآبار سعة 50 متر مكعب في اليوم، والتي تبرع نادي الروتاري بالتبرع بتكلفة إنشائها لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة المثاني، لتصبح 150 متر مكعب في اليوم، وليستفيد بها أهالي قرية المثاني.

وأعلن خالد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جدير بالذكر أن نادي روتاري إسكندرية الرمل وقع بروتوكولًا ثلاثيًا بين محافظة مطروح وشركة المياه وذلك للمشاركة في توصيل المياه للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وستشهد محافظة مطروح العديد من سبل التعاون المستقبلية المشتركة من أجل مواطني محافظة مطروح.