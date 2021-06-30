بوتين يروج للقاح «سبوتنيك في» الروسي: تلقيته في مارس ولا يوجد له آثار جانبية خطيرة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي كان تلقاه في مارس هو "سبوتنيك في".

وقال بوتين خلال برنامج "الخط المباشر"، الذي يجيب فيه على أسئلة المواطنين، إن "اللقاح ليس خطيرا".

وشدد بوتين على عدم وجود آثار جانبية خطيرة للقاح، مضيفا أنه أفضل من اللقاحات الأخرى.

وقال: "نشكر الله.. لم يتم رصد أي حالات مأساوية في روسيا بعد التطعيم، مثلما حدث بعد استخدام لقاحات أسترازينيكا وفايزر".

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60 دولة أجازت استخدام لقاح "سبوتنيك في" روسي الصنع.

وأضاف بوتين، أنه يعارض جعل تلقي اللقاحات أمرا إلزاميا في جميع أنحاء البلاد، لكنه أبدى موافقته على جعلها إجبارية في بعض المناطق لتجنب اللجوء إلى فرض إغلاق، بما له من آثار مدمرة على الاقتصاد.