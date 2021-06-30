 قطر تزود الصين بمليون طن من الغاز المسال سنويا لمدة 10 أعوام - بوابة الشروق
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قطر تزود الصين بمليون طن من الغاز المسال سنويا لمدة 10 أعوام

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 5:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 5:35 م
أبرمت قطر للبترول اليوم الأربعاء اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة شل، تزود بموجبها جمهورية الصين الشعبية بمليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أعوام.

وأوضح بيان صادر عن قطر للبترول اليوم في الدوحة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن تسليم شحنات الغاز للصين سوف يبدأ في شهر يناير 2022 عبر عدد من محطات الغاز الطبيعي المسال في الصين.

وتعتزم قطر للبترول توفير كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها بموجب هذه الاتفاقية مع الصين من مشروع قطرغاز (1)، الذي سيصبح مملوكاً بنسبة 100% من قبل قطر للبترول اعتباراً من أول يناير 2022. 

وتُعد جمهورية الصين عميلاً رئيسياً وشريكاً إستراتيجياً لدولة قطر في قطاع الطاقة، إذ يبلغ مجموعة ما سيتم إمداد الصين به من الغاز الطبيعي المُسال القطري بموجب عقود طويلة الأمد، بما فيها هذه الاتفاقية، حوالي 12 مليون طن سنوياً.

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