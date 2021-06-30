صحيفة سعودية: العراق يخوض معركة مصيرية للتحرر من المخطط الإيراني

أكد صحيفة "الرياض" السعودية، أن العراق يخوض معركة مصيرية عنوانها السيادة، من أجل التحرر من المخطط الإيراني، وهي معركة ليست سهلة، ولا يتوقف على تداعياها مستقبل العراق وحده، بل إن تأثيراتها ستشمل المنطقة برمتها.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها تحت عنوان (سيادة العراق)- أن العراق الذي قدمه الغزو الأمريكي لقمة سائغة للنظام في طهران، يكابد الدور المسموم لأذرع إيران، متمثلا في ميليشياته الطائفية التي تقضم من سيادة العراق واستقلال قراره بصورة مخيفة، حتى بات على مقربة من تكرار النموذج اللبناني.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع الإيراني في المنطقة ليس خافيا على أحد، والعراق يمثل درة تاج هذا المشروع، لذا فإن مواجهة هذا المخطط التوسعي العدواني في أرض الرافدين يكتسي أهمية استراتيجية كبرى