إيهاب توفيق: المواقف الجريئة للرئيس أعادت الشكل الحضاري لمصر

قال الفنان إيهاب توفيق، إن وقفة الفنانين خلال فترة حكم الإخوان كانت مهمة للغاية، مشيرًا إلى تعاون كل فئات الشعب المحبة للوطن لمواجهة ما كان يحدث في مصر خلال هذا التوقيت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، صباح الأربعاء، «كنا حاطينا إيدينا على قلبنا وشايفين إن في دمار بيحصل في الهوية المصرية»، شاكرًا الله على إرساله الرئيس السيسي للشعب في هذا التوقيت.

وذكر أن المواقف الجريئة للرئيس السيسي عملت على استرجاع مصر من جديد بشكلها الحضاري الذي يليق، مشيدًا بالمجهودات والإنجازات التي أقامتها الدولة خلال الـ 7 أعوام الماضية.