 وزير الري السوداني يزور إثيوبيا للمشاركة في اجتماع وزراء دول حوض النيل الجنوبي - بوابة الشروق
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وزير الري السوداني يزور إثيوبيا للمشاركة في اجتماع وزراء دول حوض النيل الجنوبي

وزير الري والموارد المائية ياسر عباس
وزير الري والموارد المائية ياسر عباس

نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 8:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 8:29 م

زار وزير الري والموارد المائية ياسر عباس اليوم الأربعاء، العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدوري رقم 24 لدول الحوض الجنوبي بمشاركة وزراء الري والموارد المائية لتلك الدول.

وتناقش الاجتماعات اعتماد الموازنة الجديدة للمشروعات التي تمت في دول النيل الجنوبي وخطة العمل المستقبلية وتتسلم الكنغو الديمقراطية في ختام الاجتماعات رئاسة الدورة الجديدة من إثيوبيا رئيس الدورة الحالية.

وأكد عباس في تصريحات صحفية قبل توجهه اليوم إلى أديس أبابا، حرص السودان وانفتاحه على التعاون والتنسيق مع الدول في حوض النيل عبر مسمياتها المختلفة للاستفادة من الموارد المائية في الحوض على أسس عادلة ووفقا لمبادىء القانون الدولي للمياه حتى لا يحدث ضرر لأي من دول الحوض.

ولفت إلى وجود فرص عديدة بدول حوض النيل في مجال المشروعات المائية المشتركة يمكن أن تسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الحوض.

يذكر أن مجموعة دول النيل الجنوبي تضم السودان وجنوب السودان ويوغندا وإثيوبيا ورواندا وبورندي وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا وتهدف إلى التعاون والتنسيق بين دولة لتبادل المنافع المشتركة لشعوب المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها.

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