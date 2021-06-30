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الإسماعيلي: نحن الأفضل في الدور الثاني والمربع الذهبي هدفنا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 7:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 7:48 م

قال علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، أن الدراويش يُعد هو أفضل أندية الدوري المصري منذ بداية الدور الثاني للمسابقة.

وأضاف وحيد في تصريحات إذاعية: “فريقنا نجح في تحقيق الفوز في ٨ مباريات من اصل ٩ خاضها في الدور الثاني، بالتأكيد نحن الأفضل في تلك الفترة و يلينا الزمالك و طلائع الجيش”.

وتابع: “لاعبوا الإسماعيلي يلعبون بمزاج عالِ، كل لاعب يرغب في إخراج كل ما لديه و هذا يعود إلى الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال بلا ادني شك”.

واستكمل وحيد حديثه: “ايهاب جلال وجهازه وراء ما وصل إليه الاسماعيلي في الفترة الماضية، الجهاز استطاع التعامل النفسي بشكل ممتاز مع اللاعبين، و هو ما أثر في مستواهم الفني”.

وأنهى متحدث الدراويش تصريحاته قائلاً: “هدفنا هذا الموسم؟ التواجد في المربع الذهبي، نعم نستطيع فعل ذلك طالما نخوض كل مباراة على أنها بطولة خاصة”.


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