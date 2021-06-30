الإسماعيلي: نحن الأفضل في الدور الثاني والمربع الذهبي هدفنا

قال علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، أن الدراويش يُعد هو أفضل أندية الدوري المصري منذ بداية الدور الثاني للمسابقة.

وأضاف وحيد في تصريحات إذاعية: “فريقنا نجح في تحقيق الفوز في ٨ مباريات من اصل ٩ خاضها في الدور الثاني، بالتأكيد نحن الأفضل في تلك الفترة و يلينا الزمالك و طلائع الجيش”.

وتابع: “لاعبوا الإسماعيلي يلعبون بمزاج عالِ، كل لاعب يرغب في إخراج كل ما لديه و هذا يعود إلى الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال بلا ادني شك”.

واستكمل وحيد حديثه: “ايهاب جلال وجهازه وراء ما وصل إليه الاسماعيلي في الفترة الماضية، الجهاز استطاع التعامل النفسي بشكل ممتاز مع اللاعبين، و هو ما أثر في مستواهم الفني”.

وأنهى متحدث الدراويش تصريحاته قائلاً: “هدفنا هذا الموسم؟ التواجد في المربع الذهبي، نعم نستطيع فعل ذلك طالما نخوض كل مباراة على أنها بطولة خاصة”.