هولندا: روسيا شنت هجمات وهمية على سفينة حربية تابعة لها في البحر الأسود

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اتهمت هولندا، روسيا بشن "هجمات وهمية" على واحدة من سفنها الحربية في البحر الأسود، الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية أمس الثلاثاء، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن طائرتين روسيتين تسببتا في "وضع خطير في البحر الأسود" بالقرب من السفينة الحربية إتش إن إل إم إس افرتسن الخميس الماضي".

وأضافت الوزارة أن "الطائرتين حلقتا بشكل متكرر وخطير على ارتفاع منخفض ، فوق السفينة وبالقرب منها ونفذتا هجمات وهمية"

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرتين المقاتلتين طراز "إس يو-30" و"إس يو-24" حلقتا على مسافة آمنة لتحذير الطائرة الحربية.