اتحاد البورصات اليورو آسيوية يعقد عموميته باستخدام نظام «E-Magles»

عقد اتحاد البورصات اليورو آسيوية جمعيته العامة العادية الأسبوع الماضي باستخدام نظام التصويت الإلكتروني" "E-Magles" الذي طورته شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) "التابعة للبورصة المصرية، مارس عام 2020، وذلك لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها عن بعد، بما يسمح باستمرارية نشاط الشركات، حيث استخدم الاتحاد التطبيق لإجراء الانتخابات اللازمة لمجلس الإدارة وكذا الرئيس الجديد.

حيث طورت البورصة المصرية من خلال شركتها التابعة "مصر لنشر المعلومات"، النظام في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عملية التحول الرقمي، وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث يساهم نظام التصويت الالكتروني بشكل ملحوظ في تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد والتكلفة.

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية، إن استخدام نظام التصويت الالكتروني المطور من قبل الشركة التابعة مصر لنشر المعلومات، يدعم جهود الدولة المصرية في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي، وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك سيسهل المشاركة بفاعلية في اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

من جانبه ذكر المهندس ياسر الالايلي العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية، أن التطبيق الإلكتروني "E-Magles" المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، يستخدم أعلى المعايير الأمنية في حماية المعلومات، متسقاً مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأشار إلى أن شركته تعمل على تعريف كافة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية محلياً وإقليمياً بخصائص ومزايا النظام الجديد لمساعدة الشركات في عقد اجتماعاتها واستمرارية عملها، وكشف عن استخدام إحدى الشركات المقيدة في بورصة الدار البيضاء بالمغرب لنظام"E-Magles" لعقد اجتماعاتها الأسبوع الماضي، معرباً عن تطلعه مع تبني خطط ترويج طموحة تعزيز استخدام النظام الجديد إقليمياً جنباً إلى جنب مع خطط التوسع في السوق المصرية.