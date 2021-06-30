جورجينيو: خروج الكبار من أمم أوروبا ليس مفاجئا

أكد جورجينيو لاعب وسط المنتخب الإيطالي، أنه غير متفاجئ من الخروج المبكر للمنتخبات الكبيرة مثل ألمانيا وفرنسا بطل العالم والبرتغال بطل أمم أوروبا، من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وقال جورجينيو -29 عاما- للصحفيين في معسكر المنتخب الإيطالي في مدينة فلورنسا الإيطالية، اليوم الأربعاء: "هذا يؤكد أنه لم يعد هناك المزيد من المفاجآت أو المباريات السهلة".

وأضاف: "كرة القدم لم تعد كما كانت عليه، حيث كنت في السابق تعرف كيف ستنتهي المنافسات ".

وسيواجه المنتخب الإيطالي نظيره البلجيكي متصدر تصنيف المنتخبات العالمية، يوم الجمعة المقبل، في دور الثمانية من البطولة في مدينة ميونخ الألمانية، وهما الفريقان الوحيدان في البطولة اللذان حققا الفوز بنسبة 100 بالمئة في البطولة حتى الآن، فيما يثق لاعب تشيلسي في إمكانية كشف عيوب فريق المدرب روبرتو مارتينيز.

وتابع: "يجب علينا دخول المباراة وإظهار الاحترام لصاحب المركز الأول في العالم، لكن كل الفرق لديها نقاط ضعف ويجب علينا إيجاد تلك النقاط".

وتحوم الشكوك حول مشاركة كيفن دي بروين بعد إصابته، ولكن في حال كان جاهزا للمباراة، فإن جورجينيو يرى إنه يمكنه إيقافه.

وقال : "يجب أن تقلل المسافات بين الخطوط وأن توقف تمريراته العميقة، والتي تكون خطيرة للغاية، لايجب منحه المساحة".

وأوضح: "أنه لاعب يصنع الفارق كما أنه لديه ذكاء كروي أعلى من المتوسط".