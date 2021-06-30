قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الدولة المصرية أصرت على تنظيم الدورة الحالية لمعرض الكتاب رغم التحديات الراهنة.

وأضاف "عبد الدايم"، في تصريحات تلفزيونية خلال افتتاح الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأربعاء، أن الدورة الحالية تعتبر استثنائية بسبب الإمكانيات الجديدة التي تم إدخالها على الفعاليات، وهي تقنيات لم تُستخدم من قبل.

ومن جانبه، صرح هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، بأن كافة الخدمات التي يقدمها المعرض متاحة على المنصة الإلكترونية التي تم إطلاقها، بما فيها حجز التذاكر والزيارة الافتراضية، التي وصفها بـ"الممتعة"، كما أنها اختراع كونها تحدث للمرة الأولى على مستوى العالم بالنسبة لمعارض الكتاب.

وأشار إلى أن هذه التقنية تساهم في الإطلاع على الكتاب وقراءة نبذة مختصرة عنه، إلى جانب إمكانية شرائه عبر المنصة أو التواصل هاتفيًّا لدى بعض دور النشر، فيما يتم التوصيل عبر هيئة البريد.

في سياق متصل، قال الدكتور خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، إن مصر هي أول دولة فتحت مسارحها ونظمها مهرجاناتها، وهي تثبت اليوم، عبر افتتاح معرض الكتاب، أنها رغم الصعوبات فهي قادرة على تنظيم حدث عالمي كبير على أرض مصر، وفق آليات تنظيمية وصفها بـ«العظيمة».

وتحت شعار (في القراءة حياة)، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ظهر الأربعاء، أعمال الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتشارك في الدورة الحالية للمعرض 25 دولة من 4 قارات وهي السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، أمريكا، بالإضافة إلى 1218 ناشرًا مصريًّا وأجنبيًّا و49 مكتبة لسور الأزبكية، وتستمر أعماله حتى 15 يوليو المقبل.