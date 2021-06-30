قالت الطفلة هنا أحمد سعيد، الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير فرع كتابة القصة، إنها بدأت كتابة القصص منذ 8 سنوات، مشيرة إلى أنها كانت تعرض كتاباتها على والدها ووالدتها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء الثلاثاء، أن والديها كانوا يصححون لها الكلمات الخاطئة، لافتة إلى أنها تكتب قصصها باللغة العربية.

وأشارت إلى أن التعاون الموضوع الأساسي لقصتها «الأرنب المريض»، موضحة أن أصدقاء الأرنب من الحيوانات كالزرافة والفيل والديك الرومي ساعدوه خلال فترة مرضه حتى تماثل الشفاء.

وأوضحت أن قصتها «مغامرات الدب الكسول مع الأطفال» تتحدث عن الكسل، قائلة إن الأطفال حاولوا مساعدة الدب حتى يكون نشيطًا باختلاق القصص عن غرق أحد الأشخاص.

وذكرت أن الدب اكتشف أنهم كانوا يختلقون تلك القصص حتى يصبح نشيطًا، متابعة: «لم ينهض الدب عندما أخبره الأطفال بأن منزله يحترق ثم لجأوا إلى المدينة لإنقاذ الدب وبعدها أصبح نشيطًا».

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد أعلنت، الأحد الماضي، أسماء الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير، خلال حفل أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث فاز بالمسابقة 16 طفلاً، بينهم أطفال من دار أيتام