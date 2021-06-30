البنك المركزي يدشن منصة لعلاقات المستثمرين لتعزيز مستويات الشفافية

أعلن البنك المركزي عن تدشين منصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للبنك بهدف تدعيم وتعزيز مستويات الشفافية لسياسات وبيانات البنك المركزي.

وقالت سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق إن مهمة المنصة تتمثل في تعميق وتشجيع إقامة حوار بناء وفعال، مع فتح قنوات اتصال للمستثمرين مع البنك المركزي من أجل الحصول على رؤية أكثر وضوحاً حول الآفاق والتطورات الاقتصادية.

وأضافت أن المنصة تقدم نظرة عامة وشاملة عن إطار عمل الاقتصاد الكلي في مصر، وسلسلة من الروابط المفيدة تساعد على سهولة تصفح موقع البنك المركزي، إلى جانب التحديث المستمر للفعاليات المستقبلية والأحداث الهامة التي تنظمها إدارة علاقات المستثمرين.