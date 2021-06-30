البورصة تعاود الصعود

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عاودت البورصة الصعود اليوم الأربعاء، معوضة خسائر أمس الثلاثاء تقريبا، وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 1.3% ووصل إلى مستوى 10275 نقطة.



هبط المؤشر الرئيسي أمس بنسبة 1.5%، حيث طالت الضغوط البيعية معظم الأسهم القيادية وأغلق المؤشر عند 10123 نقطة.



وقال تقرير لأحد بنوك الاستثمار، إنه "قد نوهنا في تقريرنا الفني الأخير عن ضعف أداء قوى الشراء حيث لم تتمكن من كسر مستوى المقاومة 10310 نقطة وذلك على مدار أربع جلسات متتالية".



وأضاف أن التداول المستمر أسفل مستوى 10325 نقطة، يزيد من احتمالية تعرض المؤشر لمزيد من الضغوط البيعية. ويقف مستوى الدعم القادم عند 10000 نقطة.



وأشار إلى أنه في حالة كسر مستوى 10325 نقطة لأعلى بصورة مؤكدة، من الممكن أن نحصل على إشارة تعافى على المدى القصير.