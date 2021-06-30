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7 قتلى وفقدان 11 في انقلاب عبارة في إندونيسيا

د ب ا
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:12 ص

قال مسؤول، اليوم الأربعاء، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وفقد 11 آخرون بعد انقلاب عبارة بالقرب من الميناء في جزيرة بالي الإندونيسية.

 

وأوضح جيدي دارمادا رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالي أن التيارات القوية تسببت في انقلاب العبارة "كي إم يونس" على جانبها وانقلابها بينما كانت على وشك الوصول إلى ميناء جيليمانوك خلال رحلة قصيرة من ميناء كيتابانج فى جزيرة جاوة فى وقت متأخر أمس الثلاثاء.

 

وأضاف أنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 39 شخصا.

 

وقال: "تركيزنا ينصب الآن على العثور على المفقودين".

 

ويُعتقد أن جميع الركاب مواطنون إندونيسيون.

 


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