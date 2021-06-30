إعفاء السودان من 50 مليار دولار من ديونه

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية مساء الثلاثاء، بأنه تم الإعلان رسميا عن إعفاء السودان من أكثر من 50 مليار دولار، في إطار مبادرة تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وقالت الوكالة إن المؤسستين قررتا إعفاء 23 مليار من ديون السودان وسيُستكمل ذلك بمبادرات أخرى لتخفيف أعباء الديون ترتكز على مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي ستجعل تخفيف عبء الديون الإجمالي أكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية.

ونقلت الوكالة عن بيان مشترك للمؤسستين أن هذا أكبر تخيفض للديون تحصل عليه دولة واحدة طوال تاريخ المؤسستين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "تقديراً للتقدم الجدير بالثناء الذي أحرزه السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي. وسيمكن هذا الإعفاء الكبير السودان من تحسين آفاقه الاقتصادية، والحد من الفقر، ورفع مستويات المعيشة للشعب السوداني".