 واشنطن تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية


نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:53 م

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية.

وقالت بورتر في مؤتمر صحفي: "نعتقد أنه من المهم الامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوترات وتجعل الاتفاقات الدبلوماسية أكثر صعوبة. وهذا ينطبق أيضا على هدم (المنازل)"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وتشهد القدس تصعيدا جديدا، بعد أن اقتحمت قوات عسكرية ضخمة تابعة للجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافات وآليات عسكرية، بلدة سلوان، ومحيط خيمة الاعتصام في حي البستان.


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