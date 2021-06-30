مباحثات خليجية أمريكية حول الملاحة وأمن الممرات البحرية في الخليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الأدميرال جون ميلر، الذي يزور المملكة حاليا، ناقشا خلاله "أمن الممرات المائية والملاحة البحرية في الخليج".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الزياني و ميلر استعرضا "خلال الاجتماع اليوم الأربعاء التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجية الست والولايات المتحدة الأمريكية".

كما تطرقت المباحثات الخليجية الأمريكية إلى" الملاحة البحرية في الخليج وأمن الممرات المائية".