 مباحثات خليجية أمريكية حول الملاحة وأمن الممرات البحرية في الخليج - بوابة الشروق
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مباحثات خليجية أمريكية حول الملاحة وأمن الممرات البحرية في الخليج

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 3:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 3:11 م

عقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الأدميرال جون ميلر، الذي يزور المملكة حاليا، ناقشا خلاله "أمن الممرات المائية والملاحة البحرية في الخليج".

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن الزياني و ميلر استعرضا "خلال الاجتماع اليوم الأربعاء التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجية الست والولايات المتحدة الأمريكية".

 

كما تطرقت المباحثات الخليجية الأمريكية إلى" الملاحة البحرية في الخليج وأمن الممرات المائية".

 


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