 الرئيس السيسي يتفقد المعدات والمركبات والآلات المشاركة في مبادرة حياة كريمة - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يتفقد المعدات والمركبات والآلات المشاركة في مبادرة حياة كريمة


نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:18 ص

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

 

صرح بذلك بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

 

 


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