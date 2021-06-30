الفائز بجائزة الدولة في «المبدع الصغير»: أتمنى أن أصبح مغنيا مشهورا

أعرب الطفل يوسف حسن سعد، الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير فرع الغناء، عن أمنياته في أن يصبح مغنيًا مشهورًا مثل العديد من المطربين من الزمن الماضي أو الزمن الحالي.

وقال خلال لقاء لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء الثلاثاء، إنه يرغب في أن يصبح مشهورًا مثل الفنانين محمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ من الزمن الماضي، والفنانين صابر الرباعي وشيرين من الزمن الحالي.

وأشار إلى أن التمسك بالنغمة أكثر ما يميز الفنان محمد عبدالوهاب، أما الإحساس فهو أكثر ما يميز الفنان عبدالحليم حافظ والمطربة شيرين عبدالوهاب، وقدم الطفل بعد ختام حديثه أغنية «جانا الهوى» للراحل عبدالحليم حافظ.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد أعلنت، الأحد الماضي، أسماء الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير، خلال حفل أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث فاز بالمسابقة 16 طفلاً، بينهم أطفال من دار أيتام