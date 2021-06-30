«صناعة الكليم» ورشة عمل بمكتبة الحضارة الإسلامية

افتتح قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة فنية صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبة الحضارة الإسلامية في سبيل قايتباي بحي القلعة التابعة لمكتبة القاهرة الكبرى.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التي أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافي العام الماضي، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر، والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح، حفاظاً وصوناً للتراث المصري باعتبار صناعة الكليم صناعة مصرية خالصة، حيث استهلت الدكتورة أسماء فاعليات اليوم بالحديث عن نشأة صناعة الكليم ومراحل تطوره عبر العصور، وأنواع الخيوط المستخدمه في صناعته.

وصنع الطلبة المشاركين نموذج مصغر للنول المستخدم في صناعة الكليم مستخدمين خيوط زاهية الألوان، بحضور سيد صالح مدير مكتبة الحضارة الإسلامية.

يذكر أن الورشة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام، بنسبة القوة الاستيعابية المقررة والمحافظة على التباعد والقواعد المتبعة.