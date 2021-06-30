 كيودو: البطيخ المربع للزينة وليس صالحا للأكل - بوابة الشروق
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كيودو: البطيخ المربع للزينة وليس صالحا للأكل

د ب ا
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:09 ص

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء، أن البطيخ المربع، الذي يتم حصاده بينما لم يصل إلى مرحلة النضج، ليس صالحا للأكل ويتم شراؤه بشكل عام كزينة في أماكن مثل المتاجر ومحلات الفاكهة.

 

ويتم إنتاج هذا البطيخ على شكل مكعبات مساحتها حوالي 18 سنتيمترا من خلال زراعته في حاويات بلاستيكية شفافة مع إطارات حديدية تسمح بدخول أشعة الشمس الكافية.

 

وبدأ إنتاج هذا النوع من البطيخ قبل حوالي 50 عاما، بهدف إنشاء فاكهة من السهل تخزينها في الثلاجة، بحسب كيودو.

 

ومنذ ذلك الحين انخفض عدد مزارعي البطيخ المربع إلى سبعة، بينما شهدت درجات الحرارة المنخفضة منذ أبريل من هذا العام حصاد المنتج بعد أسبوع من المعتاد. 

 

ويبلغ وزن كل بطيخة حوالي 6 كيلوجرامات.


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