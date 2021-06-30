ترامب يهاجم رئيس هيئة الأركان الأمريكية ويدعوه للاستقالة

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك مايلي، والذي عينه ترامب قبل انتهاء رئاسته، داعيا إلى استقالة مايلي وذلك على خلفية دفاعه عن دراسة نظرية التفوق العرقي في صفوف الجيش الأمريكي.

وقال ترامب في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن "أكبر مخاوف الجنرال مارك مايلي هي إزعاج رعاع الووك (the woke mob)"، في إشارة إلى الأفارقة-الأمريكيين، وتشير كلمة "ووك" وحدها إلى التوعية بقضايا العدالة الاجتماعية والعدالة العرقية، وهي مشتقة من كلمة "ويك" (Wake) ومعناها في الإنجليزية الاستيقاظ، وكان أول من استخدمها الأفارقة-الأمريكيين، وعادت إلى السطح مرة أخرى خلال حركة "حياة السود مهمة" في 2014.

وتابع ترامب "يجب على الجنرال مايلي الاستقالة، ويستبدل بشخص مستعد فعليا للدفاع عن جيشنا من اليساريين المتطرفين الذين يكرهون بلدنا وعَلَمَنا".

وذكرت الصحيفة أن البيان هو آخر هجوم من ترامب ومؤيديه ضد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية على خلفية دفاعه عن دراسة نظرية التفوق العرقي في صفوف الجيش الأمريكي خلال جلسة بمجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي.