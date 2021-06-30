النقد الدولي: مصر تملك إمكانيات كبيرة لتحقيق نمو اقتصادي

قالت سيلين آلارد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب تقليل دور الدولة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين الحوكمة للمساهمة في نمو القطاع الخاص.

وأضافت في تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on»، مساء الثلاثاء، أن من بين هذه العوامل أيضًا تقوية برامج الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تحسين المهارات الخاصة بقوة العمل الشابة في مصر، واستغلال الفرصة المتاحة أمام مصر للتصدير، وزيادة تواجد مصر في التجارة الدولية، مشيرة إلى أنه هذه هي الأساس التي تزيد من فرص نمو الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن مصر تملك الكثير من الإمكانيات الكبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدة توفر قوة عاملة شابة وديناميكية ومهارات كبيرة، فضلًا عن ضمان إتاحة كافة الموارد اللازمة لتحقيق النمو، ويتم تخصيصها بشكل أفضل من أجل دعم القطاع الخاص.

وشددت على أن الدولة لعبت دورًا تاريخيًّا كبيرًا في دعم الاقتصاد، وهي مستمرة في لعب هذا الدور خلال المرحلة الراهنة، لافتة إلى أن المشروعات المملوكة للدولة تمثل النصيب الأكبر من حصة الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن تحسين مستقبل النمو وضمان نمو قوي وأكثر شمولية يتطلب أن تلعب الدولة دورًا تمكينيًّا وليس قياديًّا الاقتصاد، مع وضع استراتيجية شاملة لملكية الدولة وتوضيح مبدأ دور الدولة، وتحديد الأوقات التي تتدخل فيها لتحقيق فرص متساوية بين الشركات الحكومية والخاصة.

وأفادت بأن تحسين النمو يمكن خلال تكثيف الصادرات التي تعني لمصر الكثير، مؤكدة أن هناك فرصًا قوية لكن الأمر يتطلب تقليل حواجز التجارة القائمة، وبخاصة الإجراءات الجمركية واللوجستيات.