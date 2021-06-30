قال مدحت الصباغ نائب رئيس مركز ومدينة الحمام، إنه تم تنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات بناء مخالف وتعدِ بأحدى الشوارع، وكسح وتطهير عدد من مطابق الصرف الصحي في عدد من شوارع أخرى، وذلك في إطار حملات لحماية أملاك الدولة والحفاظ على الطريق العام.

وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة الحمام، أن أعمال الإزالة، تمت كاستجابة فورية لشكوى أحد المواطنين بخصوص التعديات وبناء أسوار عالية وستائر بشارع محمد حلمي، إذ تم التعامل بكل حزم وقوة، مع جميع المخالفات وذلك للصالح العام، وحفاظا على أراضي الدولة، وسيتم المتابعه اليومية لأي تعديات.

وأكد على تنفيذ أعمال تطهير بالوعات الصرف، وكذلك تطهير المطابق بشارع خلف المزلقان طريق برج العرب، وكذلك تركيب أغطية بديلة لما قد تم سرقة.

وأشار إلى تطهير جميع شبكات الصرف الصحي في المدينة؛ وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية، والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات في غرف التفتيش.