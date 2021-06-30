محافظ الإسكندرية: 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب القديمة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مركز ومدينة برج العرب القديمة و46 نجعًا تابعًا لها مستهدفين بالتطوير في إطار مبادرة حياة كريمة، ذاكرًا أن برج العرب القديمة تضم 45 ألف نسمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الإسكندرية بها مناطق عشوائية يعانس سكانها من سوء البنية التحتية، موضحًا أنه سيتم إنشاء 401 مشروع من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح أن من بين تلك المشروعات نحو 349 مشروعًا خاصًا بتوفير سكن كريم، و52 مشروعًا خدميًا من شبكات صرف صحي ومياه شرب وطرق وكهرباء ومراكز شباب ومجمع للخدمات الزراعية والمدارس، وتوصيل الغاز الطبيعي والإنترنت.

وأشار إلى تطوير 19 مدرسة بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية سواء توسعة أو إنشاء مدارس جديدة أو تطوير القائمة بالفعل، لافتًا إلى البدء فعليًا في 44 مشروعًا خدميًا، وباقي المشروعات سيبدأ تنفيذها تباعًا.

وذكر أن تكلفة مشروعات تطوير مركز ومدينة برج العرب القديمة في إطار مبادرة حياة كريمة تصل إلى 3 مليارات جنيه، معلقًا أن بعض المناطق في المحافظة لم يدخلها حتى رئيس حي منذ سنوات.