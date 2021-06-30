قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن خيبة الأمل الشديدة لانتخاب الإخوان أدت إلى الثورة عليهم، موضحًا أنهم وصلوا الحكم بـ52% بانتخابات وصفها بالمزورة.

وأضاف خلال الفيلم التسجيلي «القرار.. قرار شعب» بمناسبة ذكرى 30 يونيو، مساء الأربعاء، أن نتيجة الانتخابات تعبير عن إرادة جزء من الشعب المصري لحكم الإخوان، منوهًا إلى أن الجماعة بدأت أخونة الدولة عبر تعيين عناصرهم كموظفين بالدولة.

ونوه إلى أنهم زادوا أدوار المنازل داخل القرى واحتلوا المناصب في الوظائف الحكومية، متابعًا: «الإخوان أول ما سقطوا في الريف المصري، وحجم التذمر والرفض سبق العاصمة على المصطبة لأنهم اكتشفوا أن هذه الجماعة ضلالية».