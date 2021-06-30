المنظمة الدولية للهجرة تحث على إيجاد حلول سريعة ودائمة لأزمة الروهينجا

قال مسؤول رفيع المستوى في المنظمة الدولية للهجرة، إن ما يقرب من 900 ألف لاجئ من الروهينجا في المخيمات المكتظة في منطقة كوكس بازار في بنجلاديش بحاجة ماسة إلى إجراءات عاجلة لتأمين مستقبلهم، بعد ما يقرب من أربع سنوات من إجبارهم على الفرار من ميانمار.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن جيف لابوفيتز، مدير إدارة العمليات وحالات الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة القول خلال زيارة أجراها مؤخرا إلى بنجلاديش: "لا يزال الروهينجا ينتظرون حلولا دائمة".

وبحسب لابوفيتز، يحتاج اللاجئون إلى بناء سبل عيشهم، وأن يتطلعوا إلى المستقبل. وقال: "في نهاية المطاف، يجب على جميع أصحاب المصلحة أن يجتمعوا معا من أجل المصلحة الفضلى للأفراد الذين ما زالوا يعانون دون حلول مجدية، وأن يخرجوا بخطة".

وأضاف أن "تفشي الجائحة يعني أن الاقتصادات المحلية عانت بنفس القدر. لدينا مجتمعات مضيفة أيضا بحاجة إلى برامج تنموية، لذلك نحن بحاجة إلى التوصل إلى توازن حيث نساعد كل من المجتمع المضيف واللاجئين بكرامة".