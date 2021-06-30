الأمم المتحدة والجامعة العربية تطلقان المؤشر المركب للسكان والتنمية يوليو المقبل

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يطلق المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، وجامعة الدول العربية في فعالية افتراضية، يوم الأحد 11 يوليو، المؤشر المركب للتنمية السكانية.

والمؤشر هو أداة تسمح بتتبع وقياس الإنجازات المتعلقة بالسكان والتقدم المحرز في التنمية فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة من منظور التنمية السكانية في الدول العربية.

ويعد المؤشر المركب للسكان والتنمية، الذي يصدره المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، مقياسًا شاملا وأداة سياسية ترصد الإنجازات التي تركز على الأفراد باعتبارهم محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.