إيسواتيني آخر ملكية مطلقة في إفريقيا تنفي فرار ملكها

فرضت حكومة إيسواتيني "سوازيلاند سابقا" حظرا للتجول، ونفت أن يكون الملك مسواتي الثالث، ملك البلاد التي تعد آخر ملكية مطلقة في إفريقيا، قد فر من البلاد بعدما تحولت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية إلى أعمال عنف، وزعم الحزب الشيوعي في البلاد أنه فر بطائرته الخاصة إلى جنوب أفريقيا المجاورة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن الحكومة قولها، في رسالة عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إنه تقرر فرض حظر للتجول بأثر فوري، اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 5 صباحا؛ لضمان الأمن والأمان وتجنب التحركات غير الضرورية.

وقال ثيمبا ماسكو القائم بأعمال رئيس الوزراء في بيان منفصل على موقع تويتر إن "الملك مسواتي الثالث موجود في البلاد ويواصل قيادة البلاد بالعمل مع الحكومة لتحقيق هدف المملكة".