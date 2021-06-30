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وزيرة دفاع ألمانيا تجري محادثات مع نظيرها الأمريكي في واشنطن

د ب أ)
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 9:16 م

أجرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، ونظيرها الأمريكي لويد أوستن، محادثات في واشنطن اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الألمانية في برلين، شملت المحادثات، ضمن قضايا أخرى، صفقة شراء ألمانيا خمس طائرات استطلاع بحري من شركة بوينج الأمريكية، في صفقة تصل قيمتها إلى 1ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار).

وطائرات الاستطلاع "بي-8آيه"، مضادة للغواصات، ضمن مهام أخرى.

وكرامب-كارنباور هي ثاني وزير ألماني يزور واشنطن ويجري محادثات مع الرئيس جو بايدن، بعد وزير الاقتصاد بيرت ألتماير.

ويتوقع أن يزور وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، الذي يأمل أن يخلف المستشارة أنجيلا ميركل في منصبها في الانتخابات المقررة في سبتمبر المقبل، واشنطن خلال هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تجري المستشارة ميركل محادثات مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض الشهر المقبل.


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