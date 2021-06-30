بريطانيا تعتزم تقديم جرعات لقاح معززة ضد كورونا للفئات الأكثر ضعفا

تخطط المملكة المتحدة لتقديم مجموعة من اللقاحات المعززة المضادة لـ "كوفيد-19" لفئات السكان الأكثر ضعفا بداية من سبتمبر المقبل للحفاظ على مناعتهم خلال فصل الشتاء والمساعدة في منع السلالات الجديدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لجنة التطعيم المستقلة في البلاد أوصت بأن تخطط الحكومة لتقديم اللقاحات التعزيزية ضمن برنامج من مرحلتين جنبًا إلى جنب مع حملة التطعيم السنوية ضد الإنفلونزا.

وسيعتمد التوزيع على مزيد من البيانات ويمكن أن يجري تغيير تلك التوصية، وفقًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وقال جوناثان فان تام، نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، في بيان: "نريد أن نكون متقدمين خطوة للأمام في التطعيم المعزز ضد كوفيد-19".

وأضاف أن الهدف هو "الابقاء على احتمال فقدان حماية اللقاح بسبب ضعف المناعة أو بسبب السلالات عند أدنى مستوى ممكن، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين".