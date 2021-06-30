بوتين: لا أعتقد أن العالم كان على وشك حرب عالمية ثالثة بسبب حادثة القرم مع المدمرة البريطانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يعتقد أن العالم كان على وشك حرب عالمية ثالثة بسبب حادثة القرم مع المدمرة البريطانية، مضيفا "إن هؤلاء، الذين يقومون بهذه الأمور، يعلمون جيدا بأنهم لن يخرجوا منتصرين من هذا الوضع".

ووصف ما قامت به المدمرة البريطانية بالعمل الاستفزازي، قائلا " هذا العمل الاستفزازي لم يقم به البريطانيون فقط، بل والأميركيون أيضا".

وأشار إلى أن المدمرة البريطانية "ديفيندر" دخلت إلى مياه روسيا الإقليمية ظهرا وحلقت طائرة استطلاع استراتيجية أميركية قبلها من أحد مطارات حلف "الناتو" في اليونان في الأجواء الروسية، موضحا أنه من الواضح أن المدمرة البريطانية كانت تسعى وراء هدف عسكري وتحاول بمساعدة طائرة استطلاع الكشف عن تصرفات قواتنا المسلحة.

وتساءل الرئيس الروسي: "من أجل ماذا هذه الاستفزازات في القرم بعد اجتماع جني، هل من أجل إثبات أنهم لايحترمون رأي وقرار سكان القرم ؟".

وفي سياق آخر، نفى بوتين وجود مؤامرات دولية متعلقة بوباء (كوفيد-19)، واصفا ما يتردد عن هذا الأمر بالهراء المحض.

وقال الرئيس الروسي - خلال "الخط المباشر" مع المواطنين الروس، اليوم - "عندما تقول إن فيروس "كوفيد-19" منتشر في أرجاء العالم، يقولون إن زعماء العالم تآمروا لنشره"، متسائلا هل اجتمعوا وتآمروا على نشره؟.

ووصف بوتين هذا الكلام "بالهراء المحض"، مشدد أنه لا يجب على الأشخاص سوى الابتعاد عن مروجي الشائعات وأن يثقوا فقط في أصحاب الخبرة، مطالبا الجميع باتباع نصائح الأطباء والمتخصصين وعدم الالتفات والانجرار وراء الشائعات.

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق اليوم إن هناك أكثر من 700 ألف سؤال وردت على الخط المباشر بين الرئيس بوتين والمواطنين الروس.

وأوضح بيسكوف أن الأسئلة التي تطرق لها المواطنون الروس جزء كبير منها يتمحور حول أزمة وباء "كورونا"، وما له علاقة بهذا الوباء مثل اللقاحات، ومتى ستنتهي هذه الأزمة.

ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم حوارا مباشرا مع المواطنين الروس، حيث من المتوقع أن يجيب فيه على مئات الأسئلة التي تشغل بالهم، حيث يجري هذا الحوار -في كل سنة- على الهواء مباشرة يدوم ساعات للتفاعل مع المواطنين والإجابة على مئات الأسئلة، التي يطرحونها ويتطرقون فيها إلى مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.