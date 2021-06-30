قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن جماعة الإخوان طالبتها بتغيير أزياء الراقصات خلال أحد العروض وقتما كانت تترأس دار الأوبرا، مؤكدة أنها قابلت هذا الطلب بالرفض.

وأضافت خلال الفيلم الوثائقى "القرار: قرار شعب"، مساء الأربعاء، أن موظفي دار الأوبرا تعرضوا لما أسمتها "البهدلة"، من جرّاء اعتراضهم على قرار إقالتها من رئاسة دار الأوبرا، كاشفة أن الجماعة اتهمتهم بتقديم "الفُجر".

وأشارت إلى أن الجماعة كانت تنظر إلى الفنون باعتباره شيئًا مخلًا، معتبرة أن الجامعة حاولت تسيير الدولة في هذا المسار من خلال هذه الممارسات الرهيبة.