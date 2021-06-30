والدة طفل مصاب بضمور العضلات باكية: كنت بشوف ابني بيموت قدامي

وجهت إسلام عز، والدة الطفل فهد مريض ضمور العضلات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلانه تكفل الدولة المصرية بعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات، قائلة: «هو الأب والسند».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، إنه بسبب ظروف عملها كممرضة بإحدى المستشفيات تغيب عن ابنها المريض لساعات الطويلة، لافتة إلى أن ضمور العضلات دمر مناعة طفلها فهد الذي لم يبلغ العامين و10 شهور.

وبكت والدة الطفل المصاب، معقبة: «كنت بشوف ابني بيموت قدامي كل لحظة.. لكن إحنا اللي كنا بنموت، كنا بنعتمد على بعض الفيتامينات بحوالي 700 جنيه شهريا علشان يفضل عايش».

وأضافت أنه تكلفة علاج ابنها تبلغ 35 مليون جنيه وليس في مقدرتها شرائه، لافتة إلى أن الطبيب المعالج قال لها أن تستودع ابنها عند الله.

