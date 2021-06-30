البنك المركزي السنغافوري يتابع بيقظة شديدة أسعار المساكن

قال رئيس مؤسسة النقد السنغافورية "البنك المركزي"، إن المسؤولين في سنغافورة ما زالوا في حالة يقظة شديدة بشأن ارتفاع أسعار المساكن، رافضا في الوقت نفسه القول إن السوق تشهد نموا مفرطا في أعقاب ازدهارها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.