البنك المركزي السنغافوري يتابع بيقظة شديدة أسعار المساكن

قال رئيس مؤسسة النقد السنغافورية "البنك المركزي"، إن المسؤولين في سنغافورة ما زالوا في حالة يقظة شديدة بشأن ارتفاع أسعار المساكن، رافضا في الوقت نفسه القول إن السوق تشهد نموا مفرطا في أعقاب ازدهارها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن رافي مينون رئيس مؤسسة النقد السنغافورية قوله للصحفيين اليوم الأربعاء إن السلطات ما زالت يقظة للغاية بالنسبة للزيادة المستمرة في الأسعار مقارنة باتجاهات الدخل.. استمرار التباين بين وتيرة ارتفاع الأسعار والدخل أمر غير مقبول من منظور استقرار السوق وغير مرغوب فيه من منظور ضرورة توافر المساكن بتكلفة محتملة.
وقال مينون أثناء نشر التقرير السنوي للبنك المركزي، اليوم، إن السوق العقارية في سنغافورة كانت مرنة بصورة ملحوظة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والركود الاقتصادي في العام الماضي.
وأضاف أن مؤشر أسعار العقارات الخاصة ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6. 5% عن مستواه قبل الجائحة، في حين انكمش إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 4% خلال الفترة نفسها.
وزادت أسعار المساكن في سنغافورة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.3% وهي أعلى نسبة زيادة منذ الربع الثاني من 2018، وذلك قبل أن تعيد السلطات السنغافورية فرض قيود مشددة على الحركة والأنشطة الاقتصادية بسبب المخاوف من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وردا على سؤال عما إذا كانت السلطات السنغافورية يمكن أن تتخذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المساكن، قال مينون إنه لا يمكن الإعلان عن مثل هذه الإجراءات قبل اتخاذها حتى لا تفقد تأثيرها، مضيفا: اتمنى استمرار استقرار السوق وعدم اضطرارنا لاتخاذ أي إجراء.